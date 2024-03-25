СМИ: в ТЦ появится вооруженная охрана после теракта в «Крокусе»

На входах в московские ТЦ может появиться вооруженная охрана после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом «Известиям» рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

«Речь идет о сотрудниках „Росгвардии“, полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия», — сказал Шакиров в интервью «Известиям».

Кроме того, по его словам, собственники ТЦ должны будут проверить соответствующие документы объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности. При этом он добавил, что пока неясно, есть ли сейчас доступные ресурсы для такого плана.

Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» случился вечером 22 марта. Террористы стреляли по людям перед концертом группы «Пикник». После они устроили в здании пожар. В результате теракта погибли 137 человек. Владелец концертного зала Араз Агаларов заявил, что охранники «Крокуса» были бессильны против террористов. Один охранник числится без вести пропавшим, другой, который работал возле одного из входов в здание, был тяжело ранен, передает телеканал 360.