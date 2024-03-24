МЧС России дополнило список погибших в ходе теракта в «Крокусе»

На текущий момент опознаны тела 68 погибших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом в воскресенье, 24 марта, рассказали в пресс-службе в МЧС России.

Обновленный список был опубликован на сайте ведомства. В нем содержатся ФИО погибших в алфавитном порядке.

Отмечается, что перечень был составлен по состоянию на 22:00 по московскому времени на основе данных Минздрава России, следует из публикации.

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Число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 182 человек. Об этом рассказали 24 марта в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 110 человек проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы, области и федеральных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

24 марта объявлено в России общенациональным днем траура. Второй день люди несут к мемориалу цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. «Вечерняя Москва» поговорила с теми, кто приехал к месту трагедии.