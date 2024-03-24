Взрыв прогремел в Нижнем Новгороде

Telegram-канал «112» пишет, что в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По его данным, мощный хлопок произошел в микрорайоне Сортировочный.

По информации канала, взорвался изолятор на линии электропередач на 110 киловольт. Как утверждают авторы, опора ЛЭП, на которой произошло ЧП находится у озера, между Архангельской и Запрудной улицами. По данным «112», обошлось без пострадавших.

Ранее у отдела полиции общины Нор-Норк в Ереване взорвалась граната. Отмечалось, что в участок ворвались вооруженные люди.

Сообщалось, что в здание ворвались члены организации «Боевое братство». По неподтвержденным данным, они пытались вызволить своих сторонников, ранее задержанных за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Однако позднее представители организации заявили, что не имеют отношения к произошедшему в армянской столице.

Бойцы армянского спецназа задержали по меньшей мере трех человек, предположительно принимавших участие в нападении на отдел полиции. Состояние двоих из них оценивается как средней тяжести.

Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что нападение на отделение является терактом. По его словам, нападение было совершено с оружием, что свидетельствует о том, что преступники намеревались совершить именно террористический акт.