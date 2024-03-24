На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»

В «Крокус Сити Холле» прошла акция памяти жертв теракта, на здании концертного зала была проецирована инсталляция «Летят журавли», а участники акции запустили в небо бумажных журавликов.

Организаторы проекта рассказали РИА «Новости», что сегодня помочь обрести бессмертие всем погибшим в «Крокус сити холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

Акция получила название в честь песни Муслима Магомаева «Журавли», имя которого носит концертный зал.

В акции приняли участие сотни людей, в том числе родственники погибших и пострадавшие. В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания. Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.