Во время теракта в «Крокусе» пропала женщина из ДНР

Женщина из города Харцызск Донецкой Народной Республики (ДНР) пропала во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

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«Стало известно, что на концерте в "Крокусе" была семейная пара из Харцызска. Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли. Принимаются все меры по поиску», — написал он.

Пушилин добавил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Также он поручил профильным службам держать ситуацию на контроле.

Ранее «Известия» сообщили, что один из посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» спас десятки россиян, прорубив при помощи топора несколько дверей.

Врач-хирург Красногорской больницы Карен Погосов рассказал журналистам, что такой серьезный поток раненых, как в день теракта, больница принимала впервые. Он отметил, что все медработники больницы добровольно вернулись, чтобы оказывать помощь пострадавшим.