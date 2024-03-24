Захарова раскритиковала слова главы МВД ФРГ о «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовал ИГИЛ* (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом пишет «Российская газета».

В пятницу, 22 марта, в комплексе произошел теракт. Погибли 133 человека, свыше 100 были госпитализированы в московские и подмосковные клиники. Представители западных государств в первые часы после инцидента предположили, что атаку произвели боевики ИГ.

МВД Германии объявило об угрозе со стороны ИГИЛ* в стране

«Глубокий анализ. Сила мысли. Мощь интеллекта», — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что Берлин за 1,5 года после ЧП так и не выявил виновников подрыва трубопроводов «Северные потоки». Она добавила, что в ФРГ не только не раскрыли преступление, но и не представили ни одной официальной версии.

Ранее Захарова заявила, что США следует разобраться с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди 60-летней давности, а не обвинять ИГИЛ во всех грехах.

*Запрещенная в России террористическая организация.