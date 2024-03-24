СМИ: два школьника вывели из горящего «Крокуса» сотню людей

Артем Донсков, ученик красногорской школы №19, также участвовал в спасении людей из атакованного террористами «Крокус Сити Холла». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 14-летний подросток в декабре 2023 года устроился гардеробщиком в концертный зал. Он откладывал заработанные деньги на новый компьютер и на подарок маме.

Московский «Спартак» наградил Ислама Халилова за спасение людей

Во время теракта он находился рядом с выходом, но когда заметил, что люди побежали в сторону туалета, в тупик, вернулся в здание с тем, чтобы направить посетителей комплекса в сторону служебного прохода.

Там мальчик присоединился к своему коллеге, 15-летнему Исламу Халилову, и вместе с ним вывел порядка 100 человек через узкий проход на территорию Экспо, а дальше через служебное помещение на улицу.

Ранее сообщалось, что представители московского ФК «Спартак» наградили Халилова за спасение людей.