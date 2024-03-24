Процедуры опознания погибших при теракте в «Крокусе» начались в Москве

В Москве стартовали процедуры опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в воскресенье, 24 марта, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

— Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК, — следует из публикации на сайте ведомства.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 110 человек проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы, области и федеральных центрах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 23 марта опубликовала пресс-служба МЧС России. По состоянию на 21:00 по московскому времени новый перечень насчитывает 29 фамилий, в некоторых случаях с именами и отчествами.

24 марта в России объявлено общенациональным днем траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Второй день люди несут к мемориалу цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. «Вечерняя Москва» поговорила с теми, кто приехал к месту трагедии.