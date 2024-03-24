В сети обратили внимание на деталь на фото террористов из «Крокуса»

Руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви в своем Telegram-канале заявил, что на фотографии предполагаемых террористов, совершивших атаку на "Крокус Сити Холл", увидел признаки фейка.

Речь идет о снимке на фоне флага "Исламского государства" с четырьмя мужчинами, которые совершили атаку на посетителей концертного зала в Подмосковье. Он отметил, что террористы на фото поднимают вверх левую руку.

"Это какой-то абсурд, в Исламе левая рука считается "грязной", - написал он.

По его словам, фото не "отзеркалено".

"Эти люди не имеют никакого отношения ни к радикальному исламу, ни к ИГИЛ", - добавил он.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. В США заявили, что за терактом стоит ИГ.