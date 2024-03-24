В Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке

Пассажирка рейса Москва — Ереван заявила, что в её рюкзаке находится бомба. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Женщина, поднявшаяся на борт самолёта, заявила бортпроводникам, что в её ручной клади находится бомба. Пассажирка при этом ведёт себя агрессивно, она перемещается с места на место.

По данным канала, рейс задержали, на место прибыли экстренные службы. Комментариев от силовых структур пока нет.

Росавиация попросила пассажиров заранее прибывать в московские аэропорты

Накануне в Шереметьево усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье. В аэропорту заявили, что пассажиры относятся к усиленному режиму с пониманием.