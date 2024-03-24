Бастрыкин провел совещание на месте теракта в «Крокусе»

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следственной группы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СК подчеркнул, что следствие должно установить «всех причастных к совершению этого чудовищного преступления». Он потребовал от подчиненных составить всю картину трагедии, включая детали и предшествующие события. Следователи должны внимательно работать с пострадавшими и очевидцами.

Александр Бастрыкин особо отметил, что необходимо как можно быстрее установить организаторов теракта.

Медведев назвал всех причастных к теракту в «Крокусе» «легальной и главной целью»

Кроме того, глава Следственного комитета поручил проверить противопожарную безопасность объекта и состояние запасных выходов.

Сейчас следствие собирает и фиксирует доказательства совершенных преступлений.

Накануне в Следственном комитете рассказали, как очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» могут помочь следствию, предоставив имеющуюся информацию.