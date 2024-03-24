Владелец «Крокуса» прокомментировал состояние зала после теракта

Концертный зал "Крокус Сити Холл" оказался полностью уничтожен пламенем в результате пожара, возникшего во время теракта 22 марта. Об этом РБК рассказал владелец зала Араз Агаларов.

"Зала нет вообще, там сгорело абсолютно все", — заявил предприниматель.

При этом он отметил, что противопожарной системе удалось несколько часов поддерживать помещение в таком состоянии, чтобы его могли покинуть люди.

Агаларов также заявил, что боевики хотели уничтожить записи с камер видеонаблюдения, однако оборудование удалось спасти, после чего силовики отследили маршрут отхода террористов и смогли организовать погоню за ними.

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания рассказала о судьбе зала после теракта

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел вечером в пятницу. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.