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В Бурятии эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за найденной на крыше гранаты

В Железнодорожном районе Улан-Удэ эвакуировали жильцов пятиэтажки, на крыше которой нашли гранату. Об этом сообщается в Telegram- канале «Весь Улан-Удэ».

В Бурятии эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за найденной на крыше гранаты
© Газета.Ru

Опасную находку обнаружили рабочие, которые проводили капитальный ремонт кровли на крыше пятиэтажки по улице Антонова в поселке Восточный. На месте работают экстренные службы и сотрудники Росгвардии, дежурит скорая помощь.

Всех жителей дома эвакуировали, сколько времени граната пролежала на крыше дома и представляет ли предмет опасность для людей — неизвестно.

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