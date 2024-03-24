Охранник рассказал о первых минут нападения на «Крокус Сити Холл»

Алексей Осанушкин, охранник «Крокус Сити Холл», рассказал, что нападение на комплекс «началось внезапно». Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал «112».

Теракт в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных автоматическим оружием террористов ворвались в здание, расстреляли охрану на входе, затем обстреляли людей в холле и в концертном зале.

В общей сложности, по данным СК РФ, погибли 133 человека, свыше 100 человек были госпитализированы. Часть пострадавших, по данным Минздрава РФ, находится в тяжелом состоянии.

«[Нападение] было подготовлено заранее 100%, потому что [террористы] очень профессионально действовали. Они дождались когда максимум зайдёт народу в концертный зал», — заявил Осанушкин.

На кадрах видео 47-летний крепкий мужчина внешне спокойно рассказывает о произошедшем. Затем не выдерживает: на его глазах появляются слезы.

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По данным канала, в сложный момент он крепко держал себя в руках, нашел паникующих посетителей, успокоил их и вывел десятки людей на улицу.