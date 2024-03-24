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Во Владивостоке школьник нашел у дяди гранату и взорвал ее

Мальчик из Владивостока получил травмы после игры с гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Во Владивостоке школьник взорвал гранату своего дяди и получил травмы
© Газета.Ru

По версии правоохранителей, школьник отыскал предмет у ранее судимого дяди, он в какой-то момент из-за неосторожного обращения спровоцировал возгорание в подъезде дома.

О том, какие травмы получил пострадавший, не сообщается. О его состоянии информация также отсутствует. На данный момент пациент находится в больнице.

Как полагают представители прокуратуры, 36-летний дядя школьника хранил дома взрывоопасный предмет незаконно. В результате мужчину арестовали на два месяца. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

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