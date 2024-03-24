Пьяный россиянин обстрелял дверь соседки из пистолета

В Колпино пьяный мужчина устроил стрельбу в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает "78.ru".

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Инцидент произошел в Колпино в жилом доме по улице Тверская, в полицию обратилась 33-летняя женщина, которая заявила о стрельбе в подъезде. Прибывшие на место полицейские задержали пьяного местного жителя, который открыл огонь по соседской двери из пистолета с резиновыми пулями.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, 33-летний злоумышленник доставлен в медицинское учреждение, известно, что он неоднократно был судим за кражи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.