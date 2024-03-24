Под Красноярском при пожаре в цеху с пиломатериалами никто не пострадал

Цех с пиломатериалами загорелся в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. "В Богучанском районе огнеборцы тушат цех с пиломатериалами", - уточнили в сообщении.

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По данным ведомства в населенном пункте Таежный загорелся сушильный цех. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Во время пожара возникла угроза соседним строениям, но благодаря оперативным действиям спасателей распространение огня не допустили. В ведомстве подчеркнули, что во время возгорания никто не пострадал.

В 07:06 по местному времен (3.06 мск) пожар удалось локализовать. На месте происшествия работают 38 человек и девять машин. В МЧС обратили внимание, что для ликвидации огня привлекли тяжелую технику.