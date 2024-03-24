Авиакомпании РФ предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Авиакомпании «Северный ветер», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в теракте в «Крокусе».

Информация об этом появилась в Telegram-канале Росавиации.

«Российские авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким», — говорится в сообщении.

Также в Росавиации указали номера телефонов контактных центров авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги отказавшимся от рейсов в Москву.

Также в «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник».