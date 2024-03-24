Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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«Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», – следует из текста сообщения.

В обращении к российскому лидеру Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования семьям пострадавших. Он также отметил, что Северная Корея выступает против любых форм терроризма.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме обратился с соболезнованиями к президенту России Владимиру Путину после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

22 марта в подмосковном концертном зале произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, началось возгорание.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.