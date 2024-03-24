Спасатели в «Крокусе» разобрали более 90 кубометров завалов за день

Более 90 кубометров завалов разобрали за день спасатели в подмосковном «Крокус сити холле», где произошел теракт. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уведомил, что спасательная операция на месте инцидента завершена, хотя поиски выживших продолжаются, на данный момент из-под завалов концертного зала 133 тела. Количество жертв и пострадавших может возрасти.

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«Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», — указано в сообщении МЧС России.

Кроме того, на месте трагедии также работают аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС РФ. В составе группировки — кинологические расчеты и робототехнические комплексы.

Также известно, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 уже поступило почти 1300 обращений от граждан.

Корреспондент РИА Новости при этом сообщил, что работы по разбору завалов после теракта в «Крокус сити холле» приостановлены до утра воскресения, так как спасателям не хватает освещения. Также в полностью выгоревшем зрительном зале есть риск обрушения конструкций.