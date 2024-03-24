Назван возможный ущерб, нанесенный "Крокус Сити Холлу"

Нанесенный концертному залу "Крокус Сити Холл" ущерб можно оценить в 250-300 тысяч рублей за квадратный метр, считает вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.

Общая сумма ущерба при площади концертного зала в 38 тысяч квадратных метров, таким образом, будет колебаться в пределах 9,5-11,4 млрд рублей.

Владелец «Крокуса» впервые прокомментировал теракт

"Не менее 200 тысяч рублей за один квадратный метр, скорее всего - ближе к 250-300 тысячам рублей", - передает РИА Новости комментарий Манасяна.

Он также отметил, что большая часть из утраченного при пожаре концертного оборудования в Россию уже не поставляется вследствие санкций.

Напомним, теракт произошел вечером в пятницу во время концерта группы "Пикник": несколько злоумышленников расстреляли посетителей из автоматического оружия. Всего, по предварительным данным СК РФ в трагедии погибли не менее 133 человек.

В ФСБ заявили, что атака была тщательно спланирована, оружие спрятано в тайнике. Подозреваемых задержали, когда они пытались пересечь границу и скрыться на Украине.