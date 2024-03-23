Два члена банды «Цапковские» оказались на свободе

Два члена банды «Цапковские» получили помилование за участие в специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

В публикации отмечается, что помилование получили Вячеслав Рябцев по прозвищу «Буба», а также Андрей Быков — «Бык».

Источник подчеркнул, что сначала участвовать в конфликте отправился Рябцев. Сейчас он находится на свободе, женился и живет в одном из городов Краснодарского края.

Собеседник издания утверждает, что попасть на фронт Рябцеву помогли из-за того, что в свое время он пошел на сделку со следствием.

Издание подчеркивает, что Быков получил тяжелое ранение и проходит лечение.

В публикации отмечается, что еще одного участника «Цапковских» Владимира Алексеева отказались брать в частную военную компанию «Вагнер».

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.