Музыкант из Уфы рассказал, как спасся во время теракта в "Крокусе"

Известный скрипач и дирижер, бывший главный дирижер Национального симфонического оркестра Башкирии Рустэм Сулейманов оказался очевидцем произошедшего в подмосковном "Крокус Сити Холле" теракта. Музыкант должен был выступать с рок-группой "Пикник" в составе оркестра.

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- Мы уже приготовились к началу концерта, сидели за занавесом и ждали, что вот-вот начнется выступление, - рассказал в беседе с "РГ" Рустэм Сулейманов. - И тут к нам подошел наш дирижер Михаил Голиков. Он сказал, что видел из окна своей гримерки, как в здание вошли вооруженные люди, и что надо срочно эвакуироваться.

Музыканты поднялись со своих мест и пошли к служебному выходу. При этом Сулейманов по дороге забежал в гримерку, где положил в футляр скрипку и документы. Верхнюю одежду брать не стал - в итоге она сгорела.

- Паники не было, но, конечно, торопились, тем более, что уже были слышны выстрелы. Вышли на парковку, я подождал, когда соберутся девчонки из нашего оркестра, и мы побежали через весь торговый центр, через Павшинский мост - до храма. Там встретились с другой нашей группой. Постучались в церковь, нас не сразу, но пустили. Там мы прождали некоторое время, не зная, что происходит вокруг, соцсети в это время работали плохо, - добавил музыкант.

Напомним, после случившего в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Башкирии отменили все развлекательные мероприятия. Глава РБ Радий Хабиров выразил готовность оказать содействие подмосковному Красногорску. В Уфе люди продолжают нести цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу скорби, образованному рядом со скульптурой "Семья".