Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 23 морских милях к востоку от города Аль-Муха в Йемене", - говорится в сообщении, однако на сопровождающей его карте указана точка, расположенная к западу от прибрежного города. "Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - добавили в центре.

Инцидент, который классифицируется центром как нападение, произошел в 14:35 мск. Сведения о нем получены UKMTO не от капитана атакованного судна, а от третьей стороны. Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.