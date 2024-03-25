На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание

В ночь на 25 марта на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошел пожар. Возгорание уже ликвидировано, причины случившегося устанавливаются, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Телеграм-канале.

По словам губернатора, работники станции оперативно потушили пожар.

«Пострадавших нет. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 киловольт — Тихорецкая и Ростовская», — добавил Голубев.

В настоящий момент энергоснабжение восстановили, два энергоблока ГРЭС временно не эксплуатируются.

До этого в ВС России отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новочеркасскую ГРЭС. Однако пока официального подтверждения или опровержения этих данных нет.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Сортировочный (на Сортировке) в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По предварительной информации, взорваться мог верхний изолятор на линии электропередачи (ЛЭП) 110 киловатт.