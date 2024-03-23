МВД: подозреваемые в теракте в «Крокусе» — иностранные граждане

Подозреваемые в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» являются иностранными гражданами, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, в соцсетях появились публикации о том, что задержанные в Брянской области четверо подозреваемых в теракте якобы являются гражданами России.

«Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — отметила Волк.

Представитель МВД заметила, что миграционные подразделения ведомства во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации.

В частности, пояснила Волк, правоохранители устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.

Напомним, что в Красногорске 22 марта произошел теракт. Группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», расстреляла десятки людей, подожгла здание. Затем террористы попытались скрыться на автомашине белого цвета «Рено Логан».

Силовики задержали нападавших в Брянской области, недалеко от российско-украинской границы.