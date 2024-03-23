В СК РФ сообщили о росте числа погибших в «Крокусе»

В ходе разбора завалов в комплексе «Крокус Сити Холл» обнаружены новые тела. Таким образом, количество погибших достигло 133 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Теракт в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Группа злоумышленников с автоматическим оружием ворвалась в здание, расстреляла людей в холле, концертном зале. Затем террористы покинули «Крокус» и предприняли попытку прорваться к российско-украинской границе. В Брянской области они были задержаны.

«В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе.

СК показал видео с места разбора завалов после теракта в «Крокусе»

Напомним, что в 3:00 мск СК РФ сообщил о 60 погибших. В ведомстве предупредили, что цифра будет расти по мере разбора завалов. В дальнейшем в пресс-службе сообщили об увеличении количества жертв до 115 человек.