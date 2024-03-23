Теркат в «Крокус Сити Холле»

В 22 марта около 20.00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, перед концертом группы «Пикник», произошел террористический акт. В зале, вмещающем 6200 человек, собралось более 6000 зрителей. Все билеты на концерт были проданы. По данным на 15.00 московского времени 23 марта, жертвами теракта стали 143 человека. Не менее 150 человек пострадали. Редакция «Музыкального обозрения» выражает соболезнование родным и близким погибших. «Крокус Сити Холл» — многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра «Крокус-Сити» в Красногорске, в непосредственной близости от 67-го км МКАД. Зал был открыт 25 октября 2009 предпринимателем Аразом Агаларовым и назван в честь певца Муслима Магомаева (открытие состоялось в первую годовщину смерти Муслима Магомаева). Вместимость зала — 6200 человек, максимальная — 9500 (когда в партере организован танцпол). В зале проходят главным образом эстрадные концерты, а также другие мероприятия. В 2013 здесь был организован конкурс «Мисс Вселенная». С 2010 проводился международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. С 2017 в «Крокус Сити Холле» ежегодно (кроме 2021) проходит концерт «Старый Новый год с Денисом Мацуевым». В этом году концерт прошел 14 января. 14 апреля должен был состояться концерт Симфонического оркестра Большого театра «Увертюры». За дирижерским пультом — Иван Никифорчин. В программе значились увертюры и фрагменты опер, балетов, оперетт Бизе, Вагнера, Верди, Глинки, Моцарта, Римского-Корсакова, Россини, Хачатуряна, Чайковского, Шостаковича, И. Штрауса. По распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина в Москве на 23 и 24 марта отменены все массовые мероприятия: концерты, спектакли, спортивные соревнования и т.д. Крупнейшие киносети отменили киносеансы. Такие же сообщения приходят из других регионов России. «МО» Дорогие наши читатели, коллеги, друзья! Времена изменились, но «Музыкальное обозрение» неизменно в своей сути: качественная аналитика, рецензии, статьи, книжные обзоры, исчерпывающая картина культурной жизни в столицах и регионах. Подписывайтесь на газету «Музыкальное обозрение»! Подписка на газету – это ваша поддержка сайта, концертов и фестивалей, образовательных, просветительских, издательских проектов «Музыкального обозрения». Также вы можете поддержать наше издание финансово. ПОДДЕРЖАТЬПОДПИСАТЬСЯ «Музыкальное обозрение» в социальных сетях