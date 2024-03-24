В РФ начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный день траура по жертвам теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

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Ранее он был объявлен президентом страны Владимиром Путиным. На всей территории страны приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы временно отказались от показа развлекательных передач и рекламы.

Работу по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили

"Со всеми, кто переживает потерю своих близких, скорбит вся наша страна, весь наш народ", – отметил президент России Владимир Путин.

Власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других российских регионов сообщили об усилении мер безопасности. Был отменен товарищеский матч сборных по футболу России и Парагвая, который должен был пройти 25 марта на столичном стадионе "Динамо". Власти Абхазии объявили 24 марта днем траура в связи с террористическим актом в красногорском "Крокус сити холле" в знак солидарности с Российской Федерацией.