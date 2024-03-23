Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал, кто его завербовал

Задержанный по подозрению в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил, что ему обещали 500 тыс. рублей за убийство людей в одном из чатов в Telegram-канале, следует из видео допроса.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила

видео допроса одного из подозреваемых в атаке на «Крокус». Он уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения, он застрелил людей за деньги. Ему обещали 500 тыс. рублей, половину суммы перевели на карту, которую он потерял в лесу, когда пытался скрыться от правоохранительных органов, передает

ТАСС

По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта. Также, по словам задержанного, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.

Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).

ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов. По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».