Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал цель приезда в Москву

Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что приехал в Москву с целью устроиться на работу водителем такси.

Об этом он рассказал в видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает ТАСС.

Мужчина не говорит по-русски, общение с сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось через переводчика. По словам задержанного, некий Абдулло, с которым он познакомился 10-12 дней назад в Telegram, приобрел легковой автомобиль, на котором они планировали работать в такси.

Подозреваемый добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. На обнародованном видео он не говорит ничего про теракт, но Симоньян называет его главарем террористов.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным СК, погибли 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что это число может вырасти.