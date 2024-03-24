Коц объяснил появление видео атаки на «Крокус» на ресурсах ИГ

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что публикация видео атаки террористов на «Крокус Сити Холл» на ресурсах ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не опровергает причастность Украины. По его мнению, действия нападавших координировали из Киева, выступая от лица радикальной исламистской группировки.

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Мы все ошиблись с украинским следом? Нет. Повторюсь, спецслужбы Незалежной — мастера развода. От сотрудников службы безопасности Центробанка до помощников проповедников. К тому же в распоряжении ГУР есть целый выводок реальных исламских террористов, которые успели повоевать в Сирии, — написал Коц.

Военкор напомнил, что в составе украинских ДРГ при атаке на приграничные районы России были замечены ичкерийцы («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Коца, на одном из видео командир соответствующего батальона Абдулхаким Шишани признается, что является последователем чеченского боевика Шамиля Басаева.

Поэтому грамотных специалистов, способных «залечить» клиента на религиозной теме, у Киева хватает. Таджики-селюки были абсолютно уверены, что общаются в Telegram не с украинской разведкой, а с самым настоящим запрещенным в России ИГИЛ, — указал он.

Журналист предположил, что устроившие атаку на «Крокус Сити Холл» переслали видео с кадрами атаки своему куратору с Украины, полагая, что он является представителем ИГ. По мнению Коца, уже в Киеве это видео начали распространять по сайтам террористической организации, которая могла быть «только рада» такому контенту под своим брендом.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам в связи с терактом в «Крокусе» заявил, что все четверо исполнителей теракта при попытке скрыться направлялись в сторону Украины. По словам главы государства, украинская сторона подготовила террористам окно для перехода границы.