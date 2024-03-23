Девушка, едва не ставшая жертвой теракта в «Крокусе», рассказала, как ее спас «ангел»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала, как чудом осталась жива благодаря «ангелу». Он вывел ее и других людей на улицу из горящего здания, в котором стреляли террористы. Рассказ москвички Екатерины публикует Shot.

Екатерина пришла на концерт «Пикника» с подругой. Когда террористы открыли огонь, девушки спрятались в туалете для инвалидов. Однако его заволокло дымом, и они перебежали в большой туалет. Они намочили одежду, но вскоре стало тяжёло дышать и там. Екатерина утратила надежду. По телефону она попрощалась с домашними и перевела все деньги матери, чтобы та заботилась о её детях. После этого девушки покинули укрытие, но найти выход из «Крокуса» самостоятельно не могли.

«Мы бегали от выстрелов: в одну сторону, в другую сторону. Слились с толпой и старались не встретиться с теми, кто стреляет», – рассказала Екатерина.

По её словам, всё горело, везде был едкий дым. Было абсолютно темно, и даже фонарики телефона не помогали, он светили только на расстоянии вытянутой руки. Один парень сказал, что он сможет найти выход и люди пошли за ним.

Он «чудесным образом нашел эскалатор», Екатерина и ее подруга спустились по нему, увидели открытую дверь и выбежали на улицу.

Екатерина отметила, что не помнит лица спасителя, в памяти осталось только то, что «он был в свитере, и мы за него держались». Он стал для нее ангелом, поскольку в тот момент ей казалось, что она не выживет.

Девушка и ее подруга всю ночь лежали под капельницами и в кислородных масках. Сейчас с ними все хорошо.