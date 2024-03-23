Воробьев: количество жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти

Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" будет значительно расти. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Центре помощи родственникам погибших и пострадавших при нападении, передает ТАСС.

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Он рассказал, что 23 марта в 06:30 спасатели зашли в зал, где все случилось. Ситуация там крайне тяжелая, указал губернатор. По его словам, при разборе завалов будет видно число тех, кто погиб и пострадал. Воробьев уточнил, что делается все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ.

Вечером 22 марта неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", затем в здании начался пожар, который спустя время пожарные локализовали.

По информации СК России, в результате теракта погибли 93 человека. В ведомстве указали, что число жертв еще увеличится. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

23 марта четырех подозреваемых задержали в Брянской области, это подтвердил СК РФ. Согласно данным Центра общественных связей ФСБ РФ, совершившие нападение террористы планировали пересечь границу РФ и Украины, у них были контакты на украинской стороне.

В свою очередь, директор Федеральной службы России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, которые участвовали в осуществлении теракта.