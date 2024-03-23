Огонь полностью уничтожил зрительный зал "Крокус Сити Холла"
Концертный зал в "Крокус Сити Холле" оказался полностью уничтожен в результате пожара, который накануне там устроили террористы. Об этом сообщает МЧС России.
К реагированию на работах по ликвидации возгорания привлечены 719 человек.
СК сообщил о задержании четырех подозреваемых в теракте в "Крокусе"
"Спасатели оснащены специальной техникой, такой как аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы и беспилотные авиационные системами. В состав группировки также включены кинологические расчеты", – рассказали в ведомстве.