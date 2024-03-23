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Во Владивостоке задержали мужчин, спровоцировавших эвакуацию из ТЦ

Двое мужчин, которые спровоцировали эвакуацию посетителей торгового центра "Седанка Сити", задержаны во Владивостоке. У них нашли охолощенное оружие и муляжи двух гранат, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Во Владивостоке задержали мужчин, спровоцировавших эвакуацию из ТЦ
© РИА Новости

"Возле ТРЦ "Седанка Сити" задержаны двое мужчин, которые спровоцировали эвакуацию посетителей торгового центра. При них обнаружено охолощенное оружие и муляжи двух гранат. Оружие не боевое и опасности не представляет. Ситуация взята под контроль силовыми органами", - говорится в сообщении.

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