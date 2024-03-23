В МЧС обновили список погибших в теракте в "Крокусе"

МЧС России опубликовало новый список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", актуальный на 21:00.

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В списке 29 фамилий. В предыдущем списке, обнародованном в 17:00, было 13 человек.

Ранее сегодня министерство здравоохранения Московской области опубликовало свой список погибших, в котором указана 41 фамилия.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером в пятницу во время концерта группы "Пикник": несколько злоумышленников расстреляли посетителей из автоматического оружия. Всего, по предварительным данным СК РФ в трагедии погибли не менее 133 человек.

В СК РФ сообщили о росте числа погибших в «Крокусе»

В ФСБ заявили, что атака была тщательно спланирована, оружие спрятано в тайнике. Подозреваемых задержали, когда они пытались пересечь границу и скрыться на Украине.