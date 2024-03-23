Следственная группа СК России продолжает работу в комплексе «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела, рассказали в пресс-службе ведомства в официальном Telegram-канале.

В СУ уточнили, что следователи и эксперты осматривают помещения концертного зала, производят изъятие вещественных доказательств по мере расчистки завалов экстренными службами, изучают записи с камер наблюдения, начали работу с потерпевшими.

«Количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — подчеркнули в пресс-службе.

В СК заметили, что в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы автоматического оружия, оставленного террористами в концертном зале.

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В ведомстве уточнили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.