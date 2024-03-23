Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу

В Красногорске в пятницу, 22 марта, неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в комплексе «Крокус Сити Холл». В здании находились сотни людей — фанаты группы «Пикник», группы туристов, дети из российских регионов. «Рамблер» собрал основные факты о произошедшем.

Нападавшие

По данным Следственного комитета, нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов.

Пострадавшие

В 3:00 мск СК РФ сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей. 60 пострадавших, добавил министр, находятся в тяжелом состоянии.

Позже данные были скорректированы. В Минздраве сообщили, что трое детей умерли в результате теракта, в больницах Москвы и Подмосковья находится 121 пострадавший.

Депздрав Москвы уточнил, что в медучреждения столицы госпитализированы после теракта в комплексе 82 человека .

В 9:59 мск МЧС РФ обновило данные о госпитализированных в результате теракта в подмосковном комплексе. В списке — 107 человек.

В 10:55 мск Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте. В перечне оказался 121 человек, из них госпитализированы 107 человек.

Площадка

«Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall) — концертный зал в Красногорске на территории делового центра «Крокус» у станции «Мякинино». Принадлежит Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова.

Был построен по проекту Crocus Group и при техническом сопровождении Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В. А. Кучеренко. В здании семь этажей, общая полезная площадь — более 38 тыс. кв. м.

Реакция властей

Президент России Владимир Путин получил информацию о теракте «в первые минуты произошедшего», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. его словам, глава государства «все необходимые указания».

Директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры, заявили в ЦОС ФСБ России.

МИД РФ назвал произошедшее «кровавым терактом».

На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные. Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой прибыли к комплексу в течение часа после начала стрельбы.

Меры безопасности были усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье, а также в ряде регионов отменили все массовые мероприятия.

Пожар в здании комплекса

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Примерно треть здания была охвачена огнем, шел густой черный дым.

Кровля сооружения сгорела и почти полностью обрушилась. Запах гари чувствуется в соседних районах. Пожар, по данным на 0:55 мск, был локализован.

Ближе к 6:00 мск вертолеты, задействованные в тушении пожара, завершили работу. Очаги горения остаются внутри здания, пожарные расчеты осуществляют проливку здания.

Три верхних этажа сильно пострадали от пожара. Стекла полностью выбиты, внутри виден выгоревший интерьер.

Помощь со стороны россиян

Более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови в Подмосковье.

Хронология событий

Террористы зашли в комплекс в 19:55 мск. Они расстреляли охрану и находящихся у входа в здание людей.

В 20:01 были зафиксированы первые вызовы скорой помощи и экстренных служб. В 20:03 — нападавшие открыли огонь по зрителям в концертном зале и подожгли кресла.

В 20:04 поступили первые сообщения о стрельбе от очевидцев. К 21:00 на месте происшествия находилось больше 50 нарядов скорой и других спецслужб.

В 21:40 мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех массовых мероприятий в столице на выходных.

В 23:10 — площадь пожара увеличилась до 12900 квадратов. В 00: 55 — пожар был локализован, в 05:00 — пожар практически полностью ликвидирован.

Международная реакция

Свои соболезнования в связи со случившимся и осуждение происшествия на различном уровне выразили как дружественные, так и недружественные страны.

В том числе Египет, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Италия, Сербия, Германия, Люксембург, Катар, Куба, Палестина, Боливия, Иран, Венесуэла, Узбекистан, Республика Сербская, Турция, Армения, Мальта, Абхазия, Иордания, Саудовская Аравия, Франция, Таджикистан, Мексика, Колумбия, Австрия, ОАЭ, Сирия, Словакия.

Также выразили слова поддержки Молдавия, Израиль​, Бахрейн, Греция, Аргентина, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Чили, Черногория, Шотландия, Эквадор, Перу, Венгрия, Уругвай, Панама, Марокко, Новая Зеландия, Гватемала, Ирландия, Мали, Тунис, Туркмения, Индия, Коста-Рика, Япония, Таиланд, Китай, Кипр, Монголия, Чехия, Грузия, Маврикий, Кения, Саудовская Аравия, Швеция, Афганистан, Мадагаскар.