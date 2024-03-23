В Долинском районе Сахалинской области трое рыбаков оказались на отколовшейся льдине, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сообщение в экстренные службы о терпящих бедствие рыбаках поступило 23 марта утром, очевидцы сообщили, что на реке Найба около села Стародубские от берега оторвало льдину с тремя рыбаками.

Спасатели на моторной лодке сумели добраться до трех рыбаков, оказавшихся в ловушке, и доставили их на берег.