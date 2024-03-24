Петербурженка украла цветы и игрушки с мемориала жертв теракта в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге женщина украла игрушки и цветы с мемориала, который посвящен жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что не слышала о трагедии, а цветы не должны стоять без воды. Это произошло на станции метро «Технологический институт», рядом с которой в 2017 году разорвалась бомба.

«Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — заявила женщина, когда ее с цветами остановил сотрудник метро, сообщает издание «Ридус».

Пассажиры были возмущены ее словами. Они отмечали, что она пыталась украсть не только цветы, но и игрушки. После беседы все предметы были возвращены к мемориалу.

История произошла на станции «Технологический институт». Это особое место для горожан, ведь на перегоне между ней и «Сенной площадью» в 2017 году произошел теракт. Тогда погибли 17 человек.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. От рук террористов погибли 133 человека, 152 ранены. Они подожгли здание, крыша которого обрушилась. Под завалами оказались сотни людей. К ночи 24 марта спасательные работы были прекращены, поисковая операция продолжается.

По всей России и миру 24 марта объявлен днем траура. Люди приносят цветы и игрушки к мемориалам. Президент России Владимир Путин заявил, что будет оказана вся необходимую помощь семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, передает RT.