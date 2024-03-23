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В Брянской области введен план «Перехват»

В Брянской области введен план «Перехват». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в госавтоинспекции.

По данным «Известий», в регионе введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Сообщается об организации маршрутов объезда по федеральным и региональным автодорогам.

До этого сообщалось о задержании двух предполагаемых участников теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» после того как автомобиль, на котором те скрылись с места преступления, нашли пустым в Брянской области. Еще двое подозреваемых пока скрываются от полиции.

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22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

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