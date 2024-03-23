Более 60 погибших и крупный пожар: что известно о теракте в «Крокусе» к утру 23 марта

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу. О том, что известно о трагедии к утру 23 марта, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Более 60 человек погибли

В результате теракта погибли более 60 человек, эта цифра может увеличиться, сообщили в Следственном комитете. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии.

МЧС разместило список 99 пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Указано, что этот список актуален на 4:00.

Мурашко сообщил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим при теракте завершена. Мобилизация врачей для оказания помощи пострадавшим в «Крокусе» произошла в считаные минуты.

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» выздоровления и выразил благодарность врачам.

Доклад о теракте президенту России

Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта. Также президент провел разговор с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим.

В СК России опровергли информацию, что на телах погибших в результате теракта были взрывные устройства.

Последствия пожара

Андрей Воробьев опубликовал видео из сгоревшего «Крокуса». По его словам, спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов продолжается.

Верхние этажи концертного зала «Крокус Сити Холл» полностью уничтожены пожаром, стекла полностью выбиты, внутри виден выгоревший интерьер «Крокуса». Произошел обвал крыши над концертным залом.

В связи с терактом проход на Красную площадь в Москве ночью и утром в субботу, 23 марта, закрыли.

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки в марте якобы получили данные о готовящемся теракте в Москве и поделились ими с российской стороной, о чем сообщил Белый дом.