К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники

Тушение пожара в «Крокус Сити Холле», который начался, по предварительным данным, после поджога террористами, устроившими стрельбу в концертном зале, ведут силы МЧС в количестве 477 человек и 183 единицы техники, сообщили в ведомстве.

«Всего привлекается: 477 человек и 183 единицы техники», – заявили в ведомстве, передает RT.

Отмечается, что МЧС опубликовало список из 99 пострадавших в «Крокусе», по состоянию на 04:00 мск в нем значится 99 имен и фамилий.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стационарах после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся 115 человек, пять из которых – дети.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. В ведомстве отметили, что количество жертв может увеличиться.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.

В пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале «Крокус Сити Холл». После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.