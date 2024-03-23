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Всех пострадавших эвакуировали из «Крокуса»

Все пострадавшие в результате при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были эвакуированы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Всех пострадавших эвакуировали из «Крокуса»
© РИА Новости

Журналист рассказал, что машины скорой помощи развезли пострадавших по медицинским учреждениям. Сейчас медики почти не дежурят на месте происшествия. Вертолеты санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке пострадавших, вернулись на базу.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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