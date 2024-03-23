Всех пострадавших эвакуировали из «Крокуса»

Все пострадавшие в результате при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске были эвакуированы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Журналист рассказал, что машины скорой помощи развезли пострадавших по медицинским учреждениям. Сейчас медики почти не дежурят на месте происшествия. Вертолеты санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке пострадавших, вернулись на базу.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.