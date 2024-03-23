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Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холл»

Сотрудники полиции Москвы полностью оцепили Красную площадь после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», сообщает ТАСС.

Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холл»
© РИА Новости

Все входы на площадь перекрыты. На месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли как минимум 70 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.

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