Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холл»
Сотрудники полиции Москвы полностью оцепили Красную площадь после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», сообщает ТАСС.
Все входы на площадь перекрыты. На месте дежурят сотрудники ППС и ОМОН.
Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»
Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли как минимум 70 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.
Рамблер: главные новости