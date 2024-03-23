Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холл»

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

Следователи показали оружие открывших стрельбу в «Крокусе»

Ранее в СК заявили, что с места теракта в «Крокусе» изымаются вещдоки, в том числе оружие.

Также сообщалось, что нападавшие в «Крокусе» были вооружены АК и имели большое количество боеприпасов.