МЧС опубликовало список из 99 пострадавших в «Крокусе»

МЧС России опубликовало списки пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает RT.

Всего значатся 99 имён и фамилий.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стационарах после теракта находятся 115 человек, пять из которых — дети.

Ранее президент Владимир Путин поговорил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Главе государства было доложено о помощи пострадавшим в теракте.

Теракт произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Огонь открыли по посетителям, после чего начался пожар. В результате погибли как минимум 70 человек. Пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово.