Пострадавшая при теракте в "Крокусе" девушка притворилась мертвой и спаслась

Девушка, пострадавшая при теракте в "Крокус Сити Холле" притворилась мертвой, чтобы спастись. Об этом она рассказала журналистам, сообщает RT.

По словам пострадавшей, кто-то из нападавших террористов открыл огонь по группе людей, и она успела сориентироваться. Она сообщила, что упала на пол и притворилась мертвой. Девушку, находившуюся рядом с ней, застрелили.

"Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет", — сказала пострадавшая.

Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»

В настоящее время она находится в больнице. Девушке диагностировали сильные ожоги по всему телу, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" произошла стрельба. В здании также прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек. "Газета.Ru" ведет трансляцию событий.