СК назвал число погибших в теракте в "Крокусе"

Число погибших в результате теракта, предварительно, составило более 60 человек. Об этом сообщает СК.

Также сообщается, количество взрослых, пострадавших во время теракта в «Крокусе», достигло 60 человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

СК опроверг, что на телах погибших были взрывные устройства

По его словам, также в тяжелом состоянии находится один ребенок.

Равнее "СП" писала, что департамент здравоохранения Москвы сообщил об открытии горячей линии для родственников людей, пострадавших 22 марта в теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

В связи с событиями в «Крокус Сити Холле» для родственников пострадавших открыта горячая линия 8−499−251−45−03.